Ferrari Mengungkap Harga Mobil Listrik Pertamanya Luce, Wow!
jpnn.com - Ferrari akhirnya membuka tabir salah satu proyek paling ambisiusnya: mobil listrik murni pertama yang diberi nama Ferrari Luce.
Tak hanya soal teknologi, pabrikan asal Italia itu juga langsung membuat publik tercengang lewat banderol harganya yang tembus €550.000, atau sekitar Rp9,5 miliar.
Angka tersebut menempatkan Luce di level yang sangat eksklusif, bahkan melampaui sejumlah model mewah bermesin konvensional milik Ferrari sendiri.
Laporan Bloomberg menyebut harga itu juga naik sekitar €50.000 dibanding estimasi awal yang sempat beredar pada 2024.
Dengan posisi ini, Luce berpeluang menjadi salah satu mobil listrik termahal di dunia, termasuk jika dibandingkan dengan Rolls-Royce Spectre.
Pengumuman harga final disebut akan dilakukan bersamaan dengan peluncuran resminya pada 25 Mei mendatang.
Menariknya, Ferrari tidak mengikuti arus pasar yang ramai melahirkan SUV listrik.
Soal debut EV pertamanya, Ferrari justru memilih format grand touring wagon—sebuah pendekatan yang lebih dekat dengan DNA mereka.
