Ferry Latuhihin: Tekanan Ekonomi Bikin Masyarakat Stres dan Tahan Belanja

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi Ferry Latuhihin memperingatkan potensi pelemahan ekonomi nasional menyusul tingginya tekanan dan rasa waswas yang dirasakan masyarakat terhadap kondisi perekonomian saat ini.

Mengacu pada survei yang dilakukan Celios, 75 persen masyarakat Indonesia stres di bawah pemerintahan Prabowo - Gibran.

Dia menjelaskan situasi stres tersebut membuat masyarakat cenderung menahan diri serta bersikap sangat berhati-hati dalam membelanjakan uangnya.

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Kecenderungan menahan belanja ini dinilai Ferry berisiko memicu penurunan tajam pada sektor konsumsi rumah tangga (household consumption).

Penurunan tersebut dikhawatirkan memukul laju perekonomian nasional secara dahsyat lantaran porsi konsumsi rumah tangga menopang sekitar 54 hingga 58 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

"Kalau masyarakat itu stres, tentu mereka akan sangat berhati-hati melakukan spending," kata Ferry Latuhihin dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Senin (19/10).

Di sisi lain, Ferry meragukan kemampuan pemerintah dalam memberikan stimulus belanja guna menopang pertumbuhan ekonomi karena ruang pencarian dana melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) kian menyempit.

Dia menilai upaya pemerintah menggenjot belanja secara jorjoran untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada kuartal pertama dan kedua pada dasarnya tidak menghasilkan kualitas ekonomi yang baik.