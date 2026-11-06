Ferry Paulus Berharap Persib dan Borneo FC Bisa Ubah Nasib Sepak Bola Indonesia di Asia

jpnn.com - Performa impresif Persib Bandung dan Borneo FC di kompetisi antarklub Asia membuka peluang bagi sepak bola Indonesia untuk mendapatkan tambahan slot di level kontinental.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus berharap pencapaian kedua klub tersebut dapat mendongkrak posisi Indonesia dalam pemeringkatan kompetisi AFC.

"Saat ini hal yang paling penting adalah bangsa Indonesia tentu bangga melihat salah satu klub dari Tanah Air mampu meraih kemenangan di kompetisi Asia," ujar Ferry Paulus.

"Bukan hanya Persib, ada Borneo FC yang juga sudah lolos ke kualifikasi berikutnya atau melewati fase grup," tambahnya.

Persib Bandung dan Borneo FC memang menjadi dua wakil Indonesia yang tampil di kompetisi Asia musim ini. Persib berlaga di AFC Champions League Two, sedangkan Borneo FC tampil di AFC Challenge League.

Persib bahkan tampil sempurna di Grup G AFC Champions League Two dengan menyapu bersih empat pertandingan dan mengoleksi 12 poin.

Terbaru, Maung Bandung mengalahkan Melbourne Victory dengan skor 2-1 di Australia, Rabu (4/11/2026). Hasil tersebut makin mengukuhkan posisi Persib di puncak klasemen grup.

Di kompetisi berbeda, Borneo FC juga sukses mengamankan status juara Grup D AFC Challenge League. Pesut Etam memastikan tiket ke babak perempat final setelah mengalahkan Tainan City dan Yangon United.