Festival Asia Afrika 2026, Polrestabes Bandung Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

jpnn.com, BANDUNG - Polrestabes Bandung bakal menerapkan rekayasa lalu lintas saat gelaran Festival Asia Afrika yang akan berlangsung pada Sabtu (11/7/2026).

Masyarakat diimbau untuk mencari alternatif agar terhindar dari kemacetan.

KBO Satlantas Polrestabes Bandung AKP Deden Juandi mengatakan, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan di sejumlah titik kawasan Asia Afrika dan sekitarnya.

Pengalihan arus dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama rangkaian kegiatan berlangsung.

"Rencana pengalihan arus atau rekayasa lalin kegiatan Festival Asia Afrika, Jalan Asia Afrika (dilakukan) pengalihan di simpang Tamblong - Asia Afrika," kata Deden saat dikonfirmasi, Jumat (10/7/2026).

Menurutnya, arus lalu lintas dari arah utara maupun timur akan dialihkan ke arah selatan melalui Jalan Lengkong Besar - Dalem Kaum - Pungkur, serta sejumlah ruas jalan lainnya.

Selain itu, kendaraan dari arah utara maupun timur juga tidak bisa memasuki Jalan Naripan melalui Simpang Tamblong - Naripan. Sebab, akses dari Simpang Braga - Naripan sudah ditutup karena terdapat tenda kegiatan yang berdiri di kawasan Braga pendek.

"Di simpang Tamblong - Naripan, untuk arus lalin dari arah utara dan timur tidak ada yang masuk ke Jalan Naripan. Karena di Simpang Braga - Naripan sudah ditutup dan sudah berdiri tenda-tenda di Jalan Braga pendek," ujarnya.