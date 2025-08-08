Festival Bedhayan Kelima Digelar, Angkat Tema Panca Utsava

jpnn.com, JAKARTA - Festival Bedhayan kembali digelar untuk kelima kalinya. Acara yang mengusung tema Panca Utsava Bedhayan ini akan digelar di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), Jakarta Pusat, pada Sabtu (9/8).

Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Laskar Indonesia Pusaka, Jaya Suprana School of Performing Arts, dan Swargaloka.

Festival ini menjadi salah satu bentuk upaya pelestarian seni tari klasik Jawa, khususnya Bedhayan, yang dianggap sebagai mahakarya budaya Nusantara.

Penyelenggara berharap acara ini dapat memperkuat eksistensi Bedhayan di tengah masyarakat modern, terutama di kalangan generasi muda.

Penasihat Festival Bedhayan dari Swargaloka, Suryandoro menjelaskan bahwa Bedhayan memiliki makna mendalam dan bersifat meditatif, berbeda dari tarian Jawa lainnya yang lebih mengutamakan hiburan.

“Kalau dirasakan dengan baik, tarian ini membawa kita seolah-olah menuju kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya dalam jumpa pers di GKJ, Jumat (8/8).

Menurut Suryandoro, penyelenggaraan festival juga bertujuan menciptakan keseimbangan di tengah kondisi sosial dan politik yang penuh dinamika.

“Dalam situasi seperti sekarang—panas, politik tidak menentu—kita perlu keseimbangan. Festival ini jadi bagian dari perjuangan budaya yang konsisten,” katanya.