Festival Bedhayan VI Hadirkan 16 Kelompok Tari dari Berbagai Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Festival Bedhayan VI digelar di Gedung Kesenian Jakarta, Sabtu (8/8), dengan menghadirkan 16 kelompok tari dari berbagai daerah di Indonesia.

Mengusung tema "Memayu Hayuning Bawana", festival tersebut menjadi ruang pelestarian seni tari tradisi sekaligus pengenalan nilai budaya kepada generasi muda.

Festival Bedhayan merupakan agenda budaya yang digelar secara rutin untuk menjaga keberlangsungan tari Bedhayan dan berbagai bentuk tari klasik Nusantara.

Baca Juga: Busan International Film Festival 2026 Siapkan Penghargaan Khusus untuk Michelle Yeoh

Kegiatan ini juga mempertemukan maestro, akademisi, seniman, komunitas tari, dan generasi muda dalam upaya menjaga warisan budaya.

Festival Bedhayan VI diselenggarakan Laskar Indonesia Pusaka, Jaya Suprana School of Performing Arts, dan Yayasan Swargaloka.

Tema "Memayu Hayuning Bawana" mengangkat falsafah Jawa tentang upaya manusia menjaga keseimbangan antara kehidupan, alam, dan lingkungan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan.

Sebelum pertunjukan utama, penyelenggara menggelar lokakarya "Beksan Srimpi Sangupati" pada 28 Juli 2026 di Auditorium Ki Nartosabdho, Jaya Suprana Institute.

Lokakarya tersebut menghadirkan K.R.Ay. Rahmalina Lintang Sasongka sebagai narasumber bersama sejumlah pendamping dari kalangan pelaku seni tradisi.