menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Festival Budaya Irau Malinau, Slank Berkolaborasi dengan 1.000 Penari Kolosal

Festival Budaya Irau Malinau, Slank Berkolaborasi dengan 1.000 Penari Kolosal

Festival Budaya Irau Malinau, Slank Berkolaborasi dengan 1.000 Penari Kolosal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sekda Malinau Ernes Silvanus bersama grup musik Slank saat gladi bersih pembukaan Festival Budaya Irau Malinau 2025, Senin (6/10). (ANTARA/HO-Humas Pemkab Malinau)

jpnn.com - MALINAU - Slank akan memeriahkan Festival Budaya Irau ke-11 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Malinau ke-26 pada Selasa (7/10).

Grup musik legendaris itu bahkan akan berkolaborasi dengan 1.000 penari kolosal pada pembukaan Festival Budaya Irau ke-11.

"Pada pembukaan akan ada kolaborasi Grup Band Slank dengan seribu penari kolosal," kata Ketua Panitia Festival Budaya Irau Malinau Ernes Silvanus di Malinau, Senin (6/10) malam.

Baca Juga:

Dia menambahkan panitia dan semua unsur yang terlibat dalam acara pembukaan melaksanakan gladi bersih.

“Hari ini gladi bersih, baik nanti mulai proses penyambutan tamu utama, kemudian persiapan juga tarian. Gladi bersih ini sudah dihadiri semua,” ungkap Ernes.

Pria yang juga menjabat sekretaris daerah (sekda) Malinau ini menjelaskan Slank juga turut serta dalam gladi bersih tersebut. Sebab, Slank akan berkolaborasi dengan pemain musik lokal dan seribu penari kolosal.

Baca Juga:

“Tadi sudah juga gladi bersama Slank dalam rangka persiapan karena Slank ikut dalam acara pembukaan Festival Budaya Irau,” katanya.

Sementara itu terkait panggung utama, Ernes menjelaskan akan dirapikan setelah gladi bersih dan sesudah itu harus steril sampai pembukaan.

Slank akan memeriahkan Festival Budaya Irau ke-11, dan berkolaborasi dengan 1.000 penari kolosal.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI