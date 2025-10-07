Festival Budaya Irau Malinau, Slank Berkolaborasi dengan 1.000 Penari Kolosal

jpnn.com - MALINAU - Slank akan memeriahkan Festival Budaya Irau ke-11 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Malinau ke-26 pada Selasa (7/10).

Grup musik legendaris itu bahkan akan berkolaborasi dengan 1.000 penari kolosal pada pembukaan Festival Budaya Irau ke-11.

"Pada pembukaan akan ada kolaborasi Grup Band Slank dengan seribu penari kolosal," kata Ketua Panitia Festival Budaya Irau Malinau Ernes Silvanus di Malinau, Senin (6/10) malam.

Dia menambahkan panitia dan semua unsur yang terlibat dalam acara pembukaan melaksanakan gladi bersih.

“Hari ini gladi bersih, baik nanti mulai proses penyambutan tamu utama, kemudian persiapan juga tarian. Gladi bersih ini sudah dihadiri semua,” ungkap Ernes.

Pria yang juga menjabat sekretaris daerah (sekda) Malinau ini menjelaskan Slank juga turut serta dalam gladi bersih tersebut. Sebab, Slank akan berkolaborasi dengan pemain musik lokal dan seribu penari kolosal.

“Tadi sudah juga gladi bersama Slank dalam rangka persiapan karena Slank ikut dalam acara pembukaan Festival Budaya Irau,” katanya.

Sementara itu terkait panggung utama, Ernes menjelaskan akan dirapikan setelah gladi bersih dan sesudah itu harus steril sampai pembukaan.