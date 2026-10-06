Festival Budaya Jepang Bunkasai 2026 di Binus, Padukan Tradisi hingga Pop Culture

jpnn.com, JAKARTA - Anime, manga, musik, game, hingga fashion telah membuat budaya Jepang makin dekat dengan keseharian generasi muda Indonesia.

Guna membawa pengalaman tersebut lebih dekat kepada masyarakat, Japanese Popular Culture BINUS University bersama Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang (HIMJA) menghadirkan Bunkasai 2026 “Cyber Harajuku: Colors of the Future” pada 12–13 Oktober 2026 di BINUS @Kemanggisan, Kampus Anggrek.

Head of Japanese Popular Culture BINUS University Dr. Rudi Hartono Manurung, S.S., M.Si. mengatakan untuk mengusung perpaduan budaya Jepang dengan teknologi modern, seni digital, musik, fashion, dan inovasi, Bunkasai 2026 menghadirkan berbagai aktivitas agar pengunjung merasakan atmosfer budaya Jepang secara lebih interaktif.

Binus menggelar kompetisi, workshop, hingga pertunjukan, festival ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati berbagai bentuk ekspresi budaya Jepang dalam satu rangkaian acara.

“Melalui Bunkasai, kami ingin menghadirkan pengalaman yang menyenangkan sekaligus menunjukkan bahwa Japanese Popular Culture dapat dipelajari dari perspektif yang lebih luas,” ujar Dr. Rudi, Selasa (6/10).

Beragam kegiatan telah dipersiapkan selama dua hari penyelenggaraan, seperti Coswalk (Cosplay Walk) Competition, Cosplay Parade, Otaquiz, Japanese Karaoke Competition, Japanese Storytelling Competition, Workshop Yukata, Talkshow with Limcosfit, serta berbagai pertunjukan musik dan penampilan spesial dari Twenty Nine Teens dan Crescendo.

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Dr. Rudi menyebut melalui Coswalk Competition dan Cosplay Parade, pengunjung dapat melihat kreativitas para cosplayer dalam menghadirkan karakter dari anime, manga, maupun game melalui kostum, ekspresi, dan penampilan mereka.

Otaquiz menghadirkan kompetisi pengetahuan seputar budaya populer Jepang, mulai dari anime, manga, video game, idol, lagu, hingga berbagai elemen budaya Jepang lainnya.