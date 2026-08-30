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Festival Duta Desa Dorong Gen Z Terlibat dalam Regenerasi Kepemimpinan

Festival Duta Desa Dorong Gen Z Terlibat dalam Regenerasi Kepemimpinan
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Festival Duta Desa di Serang mendorong Gen Z terlibat aktif dalam regenerasi kepemimpinan dan pembangunan desa. Foto: dok. Kemendes PDT

jpnn.com, BANTEN - Festival Duta Desa Gen Z di Serang, Banten, menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyampaikan gagasan dan kreativitas dalam mendorong pembangunan desa.

Kegiatan yang digelar pada Sabtu (29/8/2026) tersebut diikuti peserta dari berbagai daerah. Mereka mengikuti sejumlah kegiatan, mulai dari kompetisi gagasan inovatif, pameran produk unggulan desa, hingga panggung ekspresi seni dan budaya lokal.

Festival Duta Desa Gen Z dirancang sebagai wadah bagi generasi muda desa untuk menyalurkan ide, kreativitas, dan inovasi bagi pembangunan kampung halaman.

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Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menilai keterlibatan anak muda penting untuk memperkuat pembangunan sekaligus menyiapkan regenerasi kepemimpinan desa.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengapresiasi antusiasme peserta yang datang dari berbagai wilayah Banten dan sekitarnya.

Menurutnya, desa membutuhkan generasi muda yang berani berinovasi dan mengambil peran dalam pembangunan.

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“Desa butuh anak muda yang berani tampil, berani berinovasi, dan berani mengambil peran. Festival Duta Desa Gen Z ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi bagian dari upaya kita menyiapkan pemimpin-pemimpin desa masa depan,” ujar Yandri.

Yandri mengatakan generasi muda memiliki potensi untuk membawa perspektif dan pendekatan baru dalam pembangunan desa.

Festival Duta Desa di Serang mendorong Gen Z terlibat aktif dalam regenerasi kepemimpinan dan pembangunan desa.

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