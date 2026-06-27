Festival Fulan Fehan 2026 Resmi Digelar, Hadirkan Tarian Persahabatan Indonesia

jpnn.com, BELU - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka Festival Fulan Fehan IV di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (27/6/2026).

Pembukaan festival itu ditandai dengan pemukulan tihar, alat musik tradisional khas Belu.

Mendagri mengaku terpukau dengan penyelenggaraan Festival Fulan Fehan yang menampilkan tarian kolosal bertema persahabatan Indonesia dan Timor-Leste di hamparan padang savana Fulan Fehan.

"Festival Fulan Fehan yang keempat tahun 2026, saya nyatakan resmi dibuka," katanya.

Mendagri mengatakan, ini merupakan pengalaman pertamanya menyaksikan Festival Fulan Fehan.

Selama ini, dia kerap menyaksikan pertunjukan kolosal di berbagai daerah dengan latar panggung buatan manusia, seperti di stadion-stadion di Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

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Berbeda dengan itu, Festival Fulan Fehan memanfaatkan bentang alam sebagai panggung pertunjukan.

"Di satu tempat yang bukan dibangun oleh manusia. Di tempat padang rumput savana yang indah ini, berbukit-bukit, di sekitarnya ada Gunung Lakaan yang indah, udara yang indah, bukan buatan manusia, tapi Tuhan Yang Maha Kuasa," terangnya.