jpnn.com, JAKARTA - Kekayaan sumber daya kelautan Maluku dinilai memiliki peluang kesejahteraan masyarakat pesisir.

Optimalisasi potensi tersebut membutuhkan penguatan sektor perikanan, hilirisasi produk, inovasi ekonomi kreatif, serta kolaborasi lintas sektor.

Hal tersebut menjadi pokok pembahasan dalam Festival Nusantara yang diselenggarakan di Universitas Pattimura, Ambon, Jumat (27/11).

Dalam talkshow yang berlangsung di Auditorium Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pattimura, Wakil Rektor IV Universitas Pattimura Dr. Ruslan H.S. Tawari menyampaikan laut merupakan sumber pangan strategis yang harus dikelola secara berkelanjutan.

"Bukan sekadar banyak ikan, tetapi bagaimana kita membangun pangan yang berdaulat melalui ketersediaan, keterjangkauan, pemenuhan gizi, dan keberlanjutan," ujar Dr. Ruslan.

Mewakili Gubernur Maluku, Kepala Badan Pendapatan Daerah Maluku, Dr. Djalaludin Salampessy menyoroti perlunya mengoptimalkan komoditas unggulan daerah seperti tuna, cakalang, cumi-cumi, teripang, dan rumput laut.

Dia menilai keterbatasan fasilitas penyimpanan, rantai dingin, dan konektivitas antarpulau masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

"Potensi perikanan harus diterjemahkan menjadi kontribusi ekonomi, peningkatan pendapatan nelayan, dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat," ungkapnya.