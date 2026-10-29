Festival Hari Santri Satukan Lomba, Seminar, Bazar Hingga Doa Bersama Menuju 5 Abad Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - HEBITREN DKI Jakarta menggelar Festival Hari Santri Jakarta di Asrama Haji Pondok Gede, 29 Oktober 2026.

Mengusung semangat kebersamaan dan kontribusi santri, festival menghadirkan rangkaian kegiatan mulai dari perlombaan, seminar, bazar pesantren, hingga istigasah dan doa bersama menuju 5 Abad Jakarta.

Ketua Pelaksana Festival Hari Santri Jakarta Muhammad Abdul Jabar atau Gus Jabbar mengatakan festival tersebut dirancang untuk menghadirkan ruang bagi santri untuk berprestasi, belajar, berwirausaha, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan.

"Festival Hari Santri Jakarta bukan hanya tentang perayaan, tetapi bagaimana kita menghadirkan ruang bagi santri untuk berprestasi, mendapatkan wawasan, mengenalkan potensi ekonomi pesantren, dan bersama-sama mendoakan Jakarta,” ujar Gus Jabbar.

Menurutnya, perlombaan santri menjadi bagian penting dalam festival untuk memberikan ruang kepada santri dalam mengembangkan bakat, kreativitas, kepercayaan diri, dan sportivitas.

Selain lomba, festival menghadirkan seminar sebagai ruang untuk memperluas wawasan dan membangun perspektif santri mengenai tantangan serta peluang di masa depan.

Sementara itu, bazar pesantren menghadirkan 30 tenant yang menampilkan berbagai produk dan usaha pesantren.

Bazar menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi ekonomi pesantren kepada masyarakat sekaligus membuka peluang kolaborasi dan pemasaran.