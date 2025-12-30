Festival Kasih Nusantara 2025 Perkuat Kerukunan Umat Beragama
jpnn.com, JAKARTA - Sekitar 2.500 orang hadir dalam Festival Kasih Nusantara 2025 besutan Kementerian Agama (Kemenag) RI, yang berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Senin (29/12).
Festival yang dirangkaikan dengan perayaan natal bersama ASN Kristen dan Katolik itu dihadiri Menteri Agama Nasaruudin Umar dan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama, Jeane Marie Tulung, mengatakan Festival Kasih Nusantara mengusung tema “Sea Light Christmas: Love in God, Harmony Together".
Tema tersebut mengajak umat menghadirkan terang kasih Tuhan sebagai pemersatu, penguat solidaritas, serta peneguh harmoni kehidupan berbangsa
Menurut Jeane, Festival Kasih Nusantara tidak hanya sekadar perayaan seremonial, melainkan gerakan iman, kasih, dan kerukunan yang berdampak nyata bagi umat dan bangsa.
“Kegiatan ini bukan hanya perayaan, tetapi panggilan iman untuk menghadirkan kasih Tuhan secara nyata di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan,” kata Jeane.
Menurut Jeane, rangkaian kegiatan juga merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas Kementerian Agama, khususnya penguatan kerukunan umat beragama, cinta kemanusiaan, layanan keagamaan berdampak, serta ekoteologi.
“Kegiatan ini menjadi komitmen kami untuk terus memperkuat kerukunan dan cinta kemanusiaan melalui aksi nyata lintas iman,” ujarnya.
