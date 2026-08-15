Festival Kawinan Tanah Abang 2026 Gelar Nikah Massal Gratis untuk 30 Pasangan, Ditutup Hadiah Umrah Rp 35 Juta
jpnn.com, JAKARTA - Puluhan pasangan mengikuti puncak Festival Kawinan Tanah Abang 2026 yang digelar di Masjid Fatahillah, Gedung Blok B Tanah Abang, Jumat (14/8/2026).
Dari ratusan calon pasangan yang mengikuti proses seleksi, terpilih 30 pasangan untuk mengikuti rangkaian nikah massal dalam kegiatan tersebut.
Mengusung tema “Nikah Mulia, Akad Berkah, Generasi Terarah”, kegiatan ini menjadi momentum bagi para pasangan untuk memulai kehidupan rumah tangga sekaligus mendapatkan dukungan dan pendampingan dalam membangun keluarga.
Puluhan pasangan mengikuti puncak Festival Kawinan Tanah Abang 2026 yang digelar di Masjid Fatahillah, Gedung Blok B Tanah Abang, Jumat (14/8/2026). Foto: Source for JPNN
Festival tersebut tidak hanya menghadirkan prosesi pernikahan, tetapi juga dirancang sebagai program yang memberikan pelayanan dan kebahagiaan bagi para calonpengantin.
Para pasangan mendapatkan bimbingan pra-nikah, proses nikah hingga pascanikah, biaya pernikahan, mahar berupa 1 gram emas dan perlengkapan ibadah, busana pengantin dan MUA, pelaminan untuk prosesi dan foto bersama, walimah ursy, konsumsi, hingga dokumentasi profesional.
Rangkaian acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 1 dan Surah Ar-Rum ayat 21, yang mengingatkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah SWT melalui penciptaan pasangan hidup serta adanya ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat dalam kehidupan berumah tangga.
Tampak salah satu dari puluhan pasangan mengikuti puncak Festival Kawinan Tanah Abang 2026 yang digelar di Masjid Fatahillah, Gedung Blok B Tanah Abang.
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