Festival Kepemudaan Jadi Ruang bagi Pemuda Teguhkan Semangat Persatuan

jpnn.com, JAKARTA - Festival Kepemudaan memeriahkan rangkaian puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-97 Tahun 2024 yang berlangsung di di Hall Basket, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (28/10).

Acara tersebut menampilkan berbagai kegiatan interaktif dan partisipatif dari komunitas pemuda di seluruh Indonesia.

Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora Subroto saat membuka rangkaian kegiatan tersebut menyatakan peringatan HSP tahun ini dirancang dengan konsep festival sebagai inisiatif dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.

Konsep itu dihadirkan sebagai bentuk perayaan dan ekspresi semangat bagi seluruh pemuda Indonesia.

“Acara ini menjadi ruang bagi pemuda dan pemudi Indonesia untuk bergerak bersama, berdinamika, dan meneguhkan semangat persatuan. Generasi muda adalah aset bangsa yang kami titipkan untuk terus membawa Indonesia maju,” ujar Subroto.

Rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025 diselenggarakan di Hall Basket GBK dengan menghadirkan kompetisi musik band serta puluhan booth komunitas dan organisasi kepemudaan yang menampilkan karya, inovasi, dan kegiatan inspiratif dari berbagai daerah di Indonesia

Lebih lanjut Subroto berharap seluruh rangkaian kegiatan HSP 2025 dapat berjalan dengan meriah dan tertib.

“Semoga seluruh rangkaian kegiatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini berjalan lancar dan menjadi pengingat bahwa kekuatan pemuda adalah kunci kemajuan bangsa,” ujarnya.(mrk/jpnn)