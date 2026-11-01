Festival Layang-Layang di Paramount Petals, Anak-Anak Diajak Berkreasi dan Belajar
jpnn.com, JAKARTA - Paramount Petals menggelar Festival Layang-layang selama tiga akhir pekan, yakni pada 17, 24, dan 31 Oktober 2026.
Kegiatan itu menghadirkan aktivitas kreatif dan edukatif bagi keluarga, khususnya anak-anak.
Festival yang berlangsung mulai pukul 14.00 WIB tersebut dipusatkan di area seberang Marketing Gallery Paramount Petals, Tangerang.
Bekerja sama dengan komunitas Jakarta Kitefliers Association, penyelenggara mengadakan lokakarya mewarnai layang-layang bagi anak-anak berusia maksimal sembilan tahun dengan pendampingan orangtua.
Dalam kegiatan tersebut, peserta diperkenalkan pada pengetahuan dasar mengenai layang-layang sekaligus diberi kesempatan menghiasnya sesuai kreativitas masing-masing.
Setelah sesi lokakarya, kegiatan dilanjutkan dengan atraksi penerbangan layang-layang.
Penyelenggara menargetkan sebanyak 70 layang-layang hias dapat diterbangkan selama tiga pekan penyelenggaraan festival.
Direktur Sales & Marketing Paramount Land Ferry John Sihombing mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya menghadirkan ruang interaksi bagi keluarga sekaligus memberikan pengalaman belajar di luar ruangan bagi anak-anak.
Festival Layang-Layang di Paramount Petals, anak-anak diajak berkreasi dan belajar.
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