Festival Mendongeng Suara Nusantara 2026 Sukses Dihadiri Ribuan Peserta

jpnn.com, JAKARTA - PT Navaswara Bhuwana Kencana kembali sukses menyelenggarakan Festival Mendongeng Cerita Rakyat Suara Nusantara 2026 di Auditorium Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor pada 22-23 Agustus 2026.

Ketua Panitia Suara Nusantara sekaligus Managing Director PT Navaswara Bhuwana Kencana, Cahaya Manthovani mengaku terkejut melihat tingginya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan tahun ini.

Adapun festival Mendongeng Cerita Rakyat Suara Nusantara 2026 mengusung tema "Menghidupkan Legenda Jawa Barat, Menginspirasi Masa Depan" sebagai bagian dari upaya memperkuat apresiasi terhadap cerita rakyat dan tradisi lisan.

Menurutnya, jumlah pendaftar menjadi gambaran kuat mengenai antusiasme masyarakat Jawa Barat terhadap cerita rakyat dan seni mendongeng.

"Kalau boleh jujur, saya sangat kaget ketika mendapatkan total peserta yang ikut di Suara Nusantara Jawa Barat, yaitu 1.120 pendaftar," ujar Cahaya.

Kemudian, dari jumlah tersebut, panitia menetapkan 40 pendongeng terbaik dari 16 kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk mengikuti babak semifinal yang digelar pada 22 Agustus 2026 di Auditorium Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor.

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Dia pun memberikan pesan kepada seluruh semifinalis agar memandang keikutsertaan mereka sebagai sebuah pencapaian, terlepas dari hasil kompetisi yang akan diperoleh.

"Kalau kalian ada di sini hari ini sebagai peserta, itu artinya kalian sudah istimewa. Mau nanti lolos ke final atau tidak, kalian sudah membuktikan setidaknya kepada diri sendiri kalau kalian itu luar biasa," lanjutnya.