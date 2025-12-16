menu
Festival Olahraga Disabilitas di Yogyakarta: Difabel Harus Sehat, Bugar, dan Bahagia

Kemenpora menyelenggarakan Festival Olahraga Disabilitas di Yogyakarta yang diikuti sebanyak 700 peserta dari 79 SLB utusan dari lima kabupaten/kota pada 2-4 Oktober 2025. Foto: Dokumentasi Humas Kemenpora

jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebanyak 700 peserta mengikuti Festival Olahraga Disabilitas yang diselenggarakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Yogyakarta pada 2-4 Oktober 2023.

Jumlah tersebut melebihi target awal sebanyak 350 peserta.

Peserta berasal dari 79 sekolah luar biasa (SLB) utusan dari lima kabupaten/kota.

Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas Kemenpora Ibnu Hasan menyampaikan arti penting Festival Olahraga Disabilitas.

Dia mengatakan festival ini merupakan salah satu wujud adanya kesetaraan di berbagai aspek kehidupan bagi yang memiliki hambatan untuk tetap sehat, bugar dan bahagia.

"Bahkan bisa jadi sari festival seperti ini akan bermunculan bibit-bibit atlet disabilitas berprestasi yang akan mengharumkan nama bangsa" ujar Ibnu.

Festival Olahraga Disabilitas mempertandingkan empat cabang olahraga.

Ke-4 cabang olahraga tersebut, yaitu para atletik, para tenis meja, para badminton dan boccia. (mrk/jpnn)

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

