Festival Pacu Jalur 2025 Digelar 5 Hari, 892 Aparat Bersiaga

jpnn.com, KUANSING - Sebanyak 892 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan Festival Pacu Jalur 2025 di Tepian Narosa, Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Pengamanan tersebut dipimpin langsung Wakapolda Riau Brigjen Jossy Kusumo melalui operasi kewilayahan bertajuk Operasi Tepian Narosa Lancang Kuning 2025.

Apel kesiapan akhir digelar di Lapangan Limuno pada Selasa, 19 Agustus 2025 pagi.

Dalam arahannya, Brigjen Jossy menekankan agar seluruh personel bekerja dengan penuh tanggung jawab, humanis, profesional, dan netral demi kelancaran event Pacu Jalur.

“Apel ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan personel dan sarana prasarana sebelum diterjunkan ke lapangan, agar perencanaan berjalan optimal demi suksesnya Pacu Jalur 2025,” ungkap Brigjen Jossy.

Operasi pengamanan melibatkan personel Polda Riau, polres jajaran, TNI, Pemda, kementerian/lembaga terkait, hingga mitra kamtibmas.

Selain fokus pada kelancaran jalannya perlombaan, aparat juga diminta meningkatkan patroli di sepanjang Sungai Kuantan untuk mengantisipasi kembali maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI).

Wakapolda Riau mengapresiasi hasil nyata sinergi lintas instansi yang berhasil membersihkan aliran sungai, termasuk dukungan Polda Sumatera Barat.