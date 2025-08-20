Festival Pacu Jalur Resmi Dibuka, Menpar Widiyanti: Ini Adalah Aset Pariwisata

jpnn.com, RIAU - Festival Pacu Jalur Tradisional 2025 resmi dibuka di Tepian Narosa, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Rabu (20/8).

Menteri Pariwisata, Widiyanti secara simbolis membuka ajang budaya terbesar di Riau tersebut dengan disaksikan ribuan masyarakat, wisatawan domestik, serta undangan dari berbagai daerah.

Menpar Widiyanti menekankan bahwa pacu jalur bukan sekadar lomba mendayung perahu tradisional, melainkan simbol persatuan, kerja sama, serta warisan budaya yang kaya nilai historis dan spiritual.

“Festival ini adalah aset pariwisata yang sangat potensial untuk menarik wisatawan dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Kementerian Pariwisata akan terus mendukung pengembangan Pacu Jalur agar semakin dikenal di kancah internasional,” ujarnya.

Acara itu berlangsung meriah dengan kehadiran pejabat tinggi negara di antaranya Menteri Kebudayaan, Fadli Zon dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.

Kehadiran putra sulung Presiden Jokowi itu semakin menegaskan pentingnya Pacu Jalur sebagai warisan budaya yang patut dilestarikan dan dipromosikan ke tingkat nasional hingga internasional.

Wapres Gibran juga ikut serta dalam prosesi pelepasan beberapa hilir (perlombaan dayung) pada hari pertama pelaksanaan.

Kehadiran Wapres mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang sejak pagi telah memadati Tepian Narosa.