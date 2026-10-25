Festival SenengSoccer: Cara Asyik Mengenalkan Sepak Bola Kepada Anak Perempuan

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 68 siswi dari 12 sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) di Jakarta Utara dan sekitarnya, mengikuti Festival SenengSoccer di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (24/10).

Festival tersebut merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian MilkLife Soccer Challenge Jakarta Jaya Seri 1 2026/27 yang digagas Bakti Olahraga Djarum Foundation bersama MilkLife.

Perwakilan Bakti Olahraga Djarum Foundation Satia Chandra Wiguna, mengungkap bahwa Festival SenengSoccer menjadi langkah awal untuk mengenalkan sepak bola kepada anak perempuan sejak usia dini.

Melalui kegiatan tersebut, para peserta diharapkan dapat mengasah bakat, menumbuhkan kecintaan terhadap sepak bola, serta membangun keberanian untuk mencoba dan menikmati proses belajar.

“Kami ingin Festival SenengSoccer menjadi pintu masuk bagi para siswi untuk mengenal dan menikmati sepak bola sejak dini," ujar Chandra.

"Melalui berbagai aktivitas di lapangan, mereka bisa belajar keterampilan dasar sekaligus menunjukkan minat dan potensi yang dimiliki."

Menurut Chandra, festival ini tidak hanya memberikan pengalaman bermain sepak bola yang menyenangkan, tetapi juga membuka peluang bagi sekolah untuk mengidentifikasi potensi pemain sejak dini.

Sekolah juga memiliki peran penting untuk melanjutkan proses tersebut melalui pembentukan tim sepak bola putri serta latihan yang terarah dan konsisten.