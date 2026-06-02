Festival Tabuh Bedug Teluknaga Meriah, Ada Dukungan Agung Sedayu Group, Gubernur Banten: Keren

jpnn.com, TANGERANG - Festival Tabuh Bedug ke-35 Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, kembali digelar secara meriah pada Sabtu (30/5/2026) malam.

Bukan sekadar lomba menabuh beduk, festival yang digelar di Alun-Alun Kecamatan Teluknaga itu menjadi ajang bentuk kebersamaan dan kolaborasi.

Memang Festival Tabuh Bedug ke-35 Kecamatan Teluknaga telah berlalu. Namun, kemeriahan dan kesemarakan festival tahunan yang didukung penuh Agung Sedayu Group (ASG) itu masih membekas di masyarakat.

Dukungan developer ternama itu menjadi bagian dari upaya bersama menyukseskan agenda budaya tahunan masyarakat Teluknaga.

Festival ini tidak hanya menghadirkan perlombaan tabuh beduk, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan warga, pelestarian tradisi, dan promosi budaya pesisir utara Tangerang.

Gubernur Banten Andra Soni yang hadir langsung dalam kegiatan itu mengaku bangga melihat antusiasme masyarakat Teluknaga. Dia menyebut festival tersebut sebagai kegiatan yang layak terus dikembangkan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Banten, saya sangat bangga dan merasa terhormat bisa hadir bersama-sama dengan masyarakat Teluknaga,” katanya di acara yang juga dihadiri Bupati Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid itu.

Menurut Andra, kekompakan warga menjadi daya tarik utama Festival Tabuh Bedug ke-35 Kecamatan Teluknaga. Ia melihat masyarakat dari berbagai desa hadir bersama untuk merayakan tradisi yang sudah berjalan puluhan tahun itu.