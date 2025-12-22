Festival UMKM di Rumah BUMN Karawang Jadi Penutup Program Pembinaan Peruri 2025

jpnn.com, KARAWANG - Peruri menggelar Festival UMKM 2025 sebagai puncak rangkaian program pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sepanjang 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, Sabtu–Minggu, 13–14 Desember 2025, di Rumah BUMN Karawang.

Festival UMKM 2025 bertujuan memberikan ruang apresiasi bagi para pelaku UMKM binaan sekaligus menjadi wadah interaksi langsung antara penjual dan pembeli, serta antarpelaku usaha.

Kegiatan ini juga menandai berakhirnya rangkaian kelas pelatihan dan pendampingan intensif yang dilaksanakan Peruri di wilayah Karawang selama 2025.

Acara dibuka secara resmi oleh POH Kepala Biro Strategic Corporate Branding & TJSL Peruri, Yahdi Lil Ihsan.

Dalam sambutannya, dia menegaskan pentingnya peran Rumah BUMN sebagai pusat kegiatan dan penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.

“Rumah BUMN Karawang hadir sebagai inisiatif nyata Peruri untuk menciptakan wadah yang mampu mengakomodasi kebutuhan pelaku UMKM di Karawang dan sekitarnya, sekaligus membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan,” ujar Yahdi.

Selama pelaksanaan, Festival UMKM 2025 diisi berbagai kegiatan yang memadukan edukasi bisnis, kompetisi, dan hiburan.