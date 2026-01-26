Feyenoord Jadi Korban Keganasan Barcelona di Liga Champions

jpnn.com, JAKARTA - Barcelona pesta gol 5-1 ke gawang Feyenoord dalam matchday pertama fase Liga Champions 2026/27.

Dalam laga yang berlangsung di Stadion Camp Nou, Rabu waktu setempat, Raphinha mengemas dua gol, dengan tiga lainya dicetak oleh Karim Adeyemi, Lamine Yamal dan Gabriel Jesus. Gol hiburan tim tamu dicetak oleh Sem Steijn.

Hasil ini menjadi kemenangan impresif Barcelona pada laga pembuka fase Liga Champions.

Feyenoord yang dilatih mantan pemain Barcelona Giovanni van Bronckhorst harus pulang ke Belanda dengan kekalahan telak, demikian laman resmi UEFA.

Barcelona langsung membuka skor ketika pertandingan baru berjalan tiga menit. Lamine Yamal menerima umpan silang panjang di sisi kanan sebelum memberikan sentuhan pertama kepada Raphinha.

Penyerang asal Brasil itu kemudian menggiring bola memasuki kotak penalti. Raphinha melakukan gerakan mengecoh yang membuat dua pemain Feyenoord salah mengantisipasi sebelum melepaskan penyelesaian yang tidak mampu dihentikan Tjark Ernst. Skor menjadi 1-0.

Barcelona menggandakan keunggulan pada menit ke-22. Adeyemi melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang meluncur deras dan menukik ke arah gawang Feyenoord. Keunggulan 2-0 bertahan hingga turun minum.

Barcelona benar-benar menguasai permainan dengan catatan 74 persen penguasaan bola, 12 tembakan berbanding tiga milik Feyenoord, serta 400 operan berbanding 117.