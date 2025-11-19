FFI Kedai Kreatif 2025 Dorong UMK Perempuan Bangkitkan Ekonomi dari Dapur Rumah

jpnn.com, JAKARTA - Frisian Flag Indonesia (FFI) bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengadakan pelatihan keamanan pangan bagi perempuan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) pangan olahan.

Melalui kegiatan bertajuk ‘Frisian Flag Dukung UMK - Kedai Kreatif 2025’, FFI dan BPOM mengajak pelaku kuliner rumahan perempuan untuk memperkuat pemahaman tentang keamanan pangan sebagai fondasi membangun usaha yang sehat, kompetitif, serta menambah wawasan dalam menciptakan menu kreatif bernilai ekonomi.

Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia Andrew F. Saputro menegaskan pentingnya program Orang Tua Angkat (OTA) UMK Pangan Olahan yang digagas BPOM sebagai langkah strategis membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

“Program ini penting karena membantu pelaku UMK, terutama perempuan, memahami standar keamanan pangan olahan sesuai ketentuan pemerintah. Hal ini sejalan dengan misi kami ‘Nourishing Indonesia to Progress’ bahwa kemajuan bangsa harus dimulai dari kepatuhan terhadap standar keamanan pangan yang melindungi kesehatan masyarakat,” ujar Andrew.

Antusiasme FFI dalam mendorong UMK pangan olahan disambut baik oleh Direktur PMPUPO BPOM Agus Yudi Prayudana yang mengapresiasi kolaborasi ini.

“Sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya, BPOM secara mandiri maupun bersama para Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan, termasuk dengan Frisian Flag Indonesia, terus menjalankan berbagai program pemberdayaan untuk memperkuat UMK pangan olahan dan memastikan keamanan pangan di Indonesia. Setiap pelaku UMK pangan juga memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan produk mereka, mulai dari penyediaan dan penyimpanan bahan baku, proses pengolahan, penyajian, hingga distribusi,” ujar Agus.

FFI telah menjadi anggota program OTA UMK Pangan Olahan BPOM sejak 2021 dan aktif memberikan pelatihan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha.

Pada 2021, FFI meluncurkan Kedai Kreatif, sebuah inisiatif untuk mendorong perempuan berwirausaha kuliner dengan produk yang lezat, aman, dan bernilai ekonomi.