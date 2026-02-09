menu
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » FFI Masih Tunggu Pemerintah Turun Tangan Beri Bonus untuk Timnas Futsal Indonesia

Ketum FFI, Michael Victor Sianipar saat ditemui di kawasan Gondangdia, Jakarta, Senin (9/2). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar masih belum bisa memastikan memberikan bonus kepada para pemain seusai tembus final Piala Asia Futsal 2026.

Pria kelahiran 3 Maret 1991 itu berharap dari pemerintah mau turun tangan memberikan apresiasi atas prestasi yang ditorehkan skuad asuhan Hector Souto.

Pada ajang AFC Futsal Asian Cup 2026 tercatat M. Iqbal dan kolega menjadi runner up seusai di final kalah dari Iran 4-5 lewat adu tendangan penalti.

Prestasi itu sejatinya membanggakan mengingat tim Negeri Persia sebelumnya pemilik 13 gelar juara ajang Piala Asia dan menghuni peringkat kelima futsal dunia.

“Kalau bicara soal bonus, saya bicara apa adanya. Saya juga harus jujur, saya mungkin kapasitasnya terbatas.”

“Saya tentu berharap bahwa ada perhatian juga dari pemerintah layaknya seperti SEA Games kemarin," ujar lulusan Universitas Yonsei itu.

Raihan posisi runner up pada ajang Piala Asia Futsal 2026 sejatinya membanggakan setelah prestasi terbaik di 2022 dengan tembus perempat final.

Sepanjang turnamen permainan skuad Garuda tercatat menghibur sehingga penggemar berharap raihan yang dicapai bisa mendapatkan apresiasi.

Ketua Federasi Futsal Indonesia berharap pemerintah bisa turun tangan untuk memberikan apresiasi kepada perjuangan skuad Garuda di Piala Asia Futsal 2026

