FFUP & Natura Nuswantara Nirmala Raih Prestasi di Ajang Indonesia Inventors Day 2025

jpnn.com, JAKARTA - Fakultas Farmasi Universitas Pancasila (FFUP) mengharumkan nama bangsa melalui kolaborasi riset bersama PT Natura Nuswantara Nirmala.

Tim yang dipimpin oleh Prof. Dr. apt. Syamsudin dan Dr. apt. Greesty F. Swandiny sukses menorehkan prestasi dalam skala bertaraf internasional di ajang Indonesia Inventors Day 2025.

Dalam kompetisi tersebut, tim membawa dua inovasi unggulan, yaitu Liver Health Supplementation (Onohepar) dan Natural Gastroprotector (Onosuka).

Kedua inovasi ini berhasil meraih penghargaan bergengsi: Gold Medal untuk Natural Gastroprotector, Silver Medal untuk Liver Health Supplementation, serta Special Award dari World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA).

“Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa riset farmasi Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional. Kolaborasi antara akademisi dan industri adalah kunci lahirnya inovasi yang bermanfaat luas bagi masyarakat,” ujar Prof Syamsudin.

Keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan penuh CEO PT Natura Nuswantara Nirmala, Dr. Edward Basillianus, serta jajaran Direksi Cipto Kokadir dan Henryanto Komala, yang terus mendorong pengembangan riset berbasis kebutuhan kesehatan masyarakat.

Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi sekaligus tambahan catatan penting dalam deretan inovasi dan capaian Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, serta kontribusi bagi penguatan kemandirian inovasi kesehatan nasional.(chi/jpnn)