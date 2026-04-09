menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » FGB Bertandang ke Senayan, Meminta Kontrak Kerja PPPK Hingga BUP

FGB Bertandang ke Senayan, Meminta Kontrak Kerja PPPK Hingga BUP

FGB Bertandang ke Senayan, Meminta Kontrak Kerja PPPK Hingga BUP
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Forum Guru Banten (FGB) melakukan pertemuan dengan Komisi X DPR RI dalam agenda RDPU pada Selasa (7/4) di Senayan, salah satu materi pertemuan membahas nasib PPPK. Foto: Source for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Forum Guru Banten (FGB) melakukan pertemuan dengan Komisi X DPR RI dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Selasa (7/4) di Senayan, Jakarta, salah satu materi pembahasan ialah soal nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua FGB Mayda Purnama mengatakan pertemuan dengan Komisi X DPR RI merupakan upaya jemput bola agar aspirasi guru PPPK di Banten dapat direalisasikan.

"Kami membawa misi krusial untuk menyampaikan realita lapangan terkait tata kelola guru serta masa depan kesejahteraan pendidik di Provinsi Banten," ucap Purnama kepada JPNN.com, Kamis (9/4).

Baca Juga:

Menurut Purnama, pihaknya membawa banyak tuntutan dari guru di daerah untuk disampaikan di hadapan para wakil rakyat.

"Kami menyoroti adanya ketimpangan dalam pemberian tunjangan kinerja (tukin) maupun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di daerah untuk guru PPPK," ujarnya.

Selain itu, kata Purnama, karier guru PPPK mesti diperjelas dan diberikan hak yang sama dengan ASN PNS, seperti bisa menduduki menjadi calon bakal kepala sekolah (BCKS) maupun bakal calon pengawas sekolah (BCPS).

Baca Juga:

Disampaikan juga usulan agar kontrak kerja guru PPPK hingga masuk batas usia pensiun (BUP).

"Kami meminta agar sistem perpanjangan kontrak otomatis hingga batas usia pensiun diberlakukan untuk guru PPPK," kata dia.

Salah satu tuntutan yang disampaikan kepada wakil rakyat di Senayan ialah terkait dengan kontrak kerja PPPK.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI