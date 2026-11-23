jpnn.com, JAKARTA - Ajang FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 tinggal menghitung hari.

Sebanyak 27 pembalap telah mengonfirmasi ikut serta dalam event yang akan digelar di Ancol Rallycross Circuit, Jakarta, pada 5-6 Desember 2026 mendatang.

Para pembalap tersebut nantinya bakal bersaing dalam dua kelas, yakni RX1 dan RX5.

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Rinciannya, 13 pembalap bakal turun di Kelas RX1, sedangkan 14 lainnya bersaing di Kelas RX5.

Deputy Chief of SARGA MOTORSPORT Ricky Wirjan mengatakan para peserta yang bergabung bukan pembalap sembarangan.

Mayoritas pembalap telah memiliki pengalaman panjang di kejuaraan rallycross dunia. Bahkan ada beberapa di antaranya merupakan legenda motorsport dunia dan juara bertahan rallycross Eropa.

“Dari 27 pembalap yang sudah mengonfirmasi keterlibatan mereka, 13 di antaranya akan bertarung di Kelas RX1 dan 14 pembalap akan bersaing di Kelas RX5,” kata Ricky.

“Rata-rata semuanya sudah memiliki jam terbang tinggi di kejuaraan rallycross dunia, bahkan di antaranya adalah legenda motorsport dunia dan juara bertahan rallycross Eropa,” sambungnya.