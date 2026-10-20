FIA Rallycross World Cup 2026 Segera Hadir di Jakarta, Ini Jadwalnya

jpnn.com, JAKARTA - DKI Jakarta mendapat kehormatan menjadi tuan rumah perdana FIA Rallycross World Cup 2026.

Ajang motorsport berstandar internasional itu akan berlangsung pada 5–6 Desember 2026 di Ancol Rallycross Circuit, Jakarta.

Promotor acara yakni Sarga Motorsport mengajak masyarakat dan penggemar motorsport untuk menyaksikan langsung kompetisi yang untuk pertama kalinya digelar tersebut.

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Berbeda dari balapan motorsport pada umumnya, rallycross menyajikan persaingan langsung antarpembalap dalam satu sirkuit dengan kombinasi permukaan aspal dan gravel atau tanah serta kerikil.

Format tersebut menghadirkan aksi saling menyalip, lompatan mobil di zona khusus, hingga strategi penggunaan joker lap yang bisa menentukan hasil balapan sampai putaran terakhir.

Deputy Chief of Sarga Motorsport Ricky Wirjan menjelaskan Ancol Rallycross Circuit memiliki panjang lintasan 1,37 kilometer dengan komposisi 60 persen aspal dan 40 persen gravel.

Sirkuit tersebut juga dilengkapi 11 tikungan berlawanan arah jarum jam, satu jump zone, dan satu jalur joker lap.

Menurut Ricky karakteristik lintasan tersebut membuat rallycross menawarkan perpaduan kecepatan, keterampilan mengemudi, dan strategi yang menarik bagi penonton.