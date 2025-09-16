FIBA U16 Women's Asia Cup 2025: Ganyang Malaysia, Timnas Basket Putri Jaga Asa Promosi
jpnn.com - Timnas basket putri Indonesia menjaga asa promosi setelah lulus dari fase grup FIBA U16 Women's Asia Cup 2025 Divisi B.
Berlaga di Arena Seremban, Senin (15/9/2025), Inez Angelina Welly dan kolega menang atas Malaysia dengan skor 64-44.
Hasil ini melengkapi kemenangan sebelumnya atas Tonga (83-57) dan memastikan langkah Srikandi Merah Putih ke babak berikutnya.
Kunci Keberhasilan Timnas basket putri Indonesia
Pelatih Timnas basket putri Indonesia Marlina Herawan mengungkapkan kemenangan yang diraih anak asuhnya berkat permainan agresif dan pertahanan solid.
“Kami meraih kemenangan di laga ini karena bermain defense sangat solid,” ujar Marlina.
Joanne Giovanni menjadi top skor Timnas basket putri Indonesia dengan catatan 16 poin, sementara Fiorenza Celesta turut menyumbang 13 poin.
Hasil ini membuat Timnas basket putri Indonesia melangkah ke babak kualifikasi semifinal dengan status runner up Grup B.
Hong Kong keluar sebagai juara grup setelah menaklukkan Indonesia (74-71) dan Malaysia (72-61).
Timnas basket putri Indonesia jaga asa promosi setelah lulus dari babak fase Grup FIBA U16 Women's Asia Cup 2025 Division B
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Punya Pemain Tinggi, China Jadi Lawan Berat Indonesia di FIBA Women’s Asia Cup 2025
- Tidak Terpengaruh Jadwal Penerbangan, Timnas Basket Putra Indonesia Bungkam Singapura
- Pesan Ketum Perbasi Setelah Timnas Basket Putri Indonesia Lulus ke FIBA U-16 Women’s Asia Cup 2025
- Garang Sepanjang Kualifikasi, Timnas Basket Putri Indonesia Tembus FIBA U16 Women's Asia Cup 2025
- Putri Bung Towel Kembali Tampil Ganas, Timnas Basket Putri Indonesia Ganyang Malaysia
- Putri dari Bung Towel Jawab Keraguan saat Main di Timnas Basket Putri U-16 Indonesia