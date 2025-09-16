menu
FIBA U16 Women's Asia Cup 2025: Ganyang Malaysia, Timnas Basket Putri Jaga Asa Promosi

FIBA U16 Women's Asia Cup 2025: Ganyang Malaysia, Timnas Basket Putri Jaga Asa Promosi

FIBA U16 Women's Asia Cup 2025: Ganyang Malaysia, Timnas Basket Putri Jaga Asa Promosi
Pebasket Timnas putri Indonesia, Inez Angelina Welly saat berlaga pada ajang FIBA U16 Women's Asia Cup 2025 Division B di Arena Seremban, Senin (15/9). Foto: FIBA Basketball

jpnn.com - Timnas basket putri Indonesia menjaga asa promosi setelah lulus dari fase grup FIBA U16 Women's Asia Cup 2025 Divisi B.

Berlaga di Arena Seremban, Senin (15/9/2025), Inez Angelina Welly dan kolega menang atas Malaysia dengan skor 64-44.

Hasil ini melengkapi kemenangan sebelumnya atas Tonga (83-57) dan memastikan langkah Srikandi Merah Putih ke babak berikutnya.

Kunci Keberhasilan Timnas basket putri Indonesia

Pelatih Timnas basket putri Indonesia Marlina Herawan mengungkapkan kemenangan yang diraih anak asuhnya berkat permainan agresif dan pertahanan solid.

“Kami meraih kemenangan di laga ini karena bermain defense sangat solid,” ujar Marlina.

Joanne Giovanni menjadi top skor Timnas basket putri Indonesia dengan catatan 16 poin, sementara Fiorenza Celesta turut menyumbang 13 poin.

Hasil ini membuat Timnas basket putri Indonesia melangkah ke babak kualifikasi semifinal dengan status runner up Grup B.

Hong Kong keluar sebagai juara grup setelah menaklukkan Indonesia (74-71) dan Malaysia (72-61).

Timnas basket putri Indonesia jaga asa promosi setelah lulus dari babak fase Grup FIBA U16 Women's Asia Cup 2025 Division B

