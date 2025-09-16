FIBA U16 Women's Asia Cup 2025: Ganyang Malaysia, Timnas Basket Putri Jaga Asa Promosi

jpnn.com - Timnas basket putri Indonesia menjaga asa promosi setelah lulus dari fase grup FIBA U16 Women's Asia Cup 2025 Divisi B.

Berlaga di Arena Seremban, Senin (15/9/2025), Inez Angelina Welly dan kolega menang atas Malaysia dengan skor 64-44.

Hasil ini melengkapi kemenangan sebelumnya atas Tonga (83-57) dan memastikan langkah Srikandi Merah Putih ke babak berikutnya.

Baca Juga: Timnas Basket Putra Jalankan Beberapa Agenda Menjelang SEA Games 2025

Kunci Keberhasilan Timnas basket putri Indonesia

Pelatih Timnas basket putri Indonesia Marlina Herawan mengungkapkan kemenangan yang diraih anak asuhnya berkat permainan agresif dan pertahanan solid.

“Kami meraih kemenangan di laga ini karena bermain defense sangat solid,” ujar Marlina.

Joanne Giovanni menjadi top skor Timnas basket putri Indonesia dengan catatan 16 poin, sementara Fiorenza Celesta turut menyumbang 13 poin.

Baca Juga: Begini Persiapan Timnas Basket 3x3 Putra Menuju SEA Games 2025

Hasil ini membuat Timnas basket putri Indonesia melangkah ke babak kualifikasi semifinal dengan status runner up Grup B.

Hong Kong keluar sebagai juara grup setelah menaklukkan Indonesia (74-71) dan Malaysia (72-61).