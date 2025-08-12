Fiersa Besari Bakal Ramaikan Panggung Buzz Youth Fest

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Fiersa Besari bakal kembali menggung lewat Buzz Youth Fest, setelah memutuskan vakum sejenak dari dunia musik tanah Air.

Hampir setahun vakum, Fiersa Besar pun memutuskan untuk menyapa penggemarnya di atas panggung.

Adapun Buzz Youth Fest #4 bakal digelar di Amanah Borneo Park, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada 24 Januari 2026.

"Setelah hiatus sepanjang 2025, rencananya saya akan kembali berkarya dan akan menghibur kawan-kawan Banjarbaru dan sekitarnya pada tanggal 24 Januari 2026 bersama idola saya, dan idola kita semua, Sheila On 7," ujar Fiersa Besari dalam sebuah video yang ditayangkan ketika jumpa pers Buzz Youth Fest di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Senin (11/8).

Sebagai informasi, Fiersa Besari memutuskan untuk hiatus dari dunia musik terhitung pada 1 Januari 2025.

Buzz Youth Fest tak hanya diramaikan oleh Fiersa Besari, tetapi ada pula Sheila On 7, The Adams, The Changcuters, dan Vierratale.

Mengusung konsep Beyond the Experience, Buzz Youth Fest #4 lahir dari keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang lebih dari sekadar melainkan tentang bagaimana setiap momen menyentuh rasa, festival.

Ini bukan hanya tentang apa yang dilihat atau didengar, menggugah ingatan, dan meninggalkan kesan bahagia yang tak terlupakan.