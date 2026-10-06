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FIFA ASEAN Cup 2026: 3 Pemain Timnas Indonesia Tak Tersentuh Pergantian

FIFA ASEAN Cup 2026: 3 Pemain Timnas Indonesia Tak Tersentuh Pergantian
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Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - John Herdman memiliki tiga nama yang tak tersentuh pergantian sepanjang perjalanan Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.

Mereka tidak pernah ditarik keluar hingga Indonesia menyelesaikan seluruh pertandingan di turnamen edisi perdana tersebut.

Kevin Diks, Elkan Baggott, dan Joey Pelupessy menjadi tiga pemain yang mencatatkan penampilan paling konsisten.

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Pada final melawan Tailan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026), mereka tetap berada di lapangan ketika pertandingan memasuki babak tambahan.

Tiga Peran Berbeda

Diks memberikan kontribusi dari sisi kanan pertahanan sekaligus membantu serangan. Kapten Timnas Indonesia itu juga sempat mencatatkan namanya di papan skor ketika menghadapi Bangladesh pada fase grup.

Baggott menjadi sosok penting di jantung pertahanan. Postur tubuhnya membuat bek berusia 23 tahun tersebut sangat diandalkan dalam duel udara.

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Perannya makin terasa pada final setelah mencetak gol penyama kedudukan yang membawa Indonesia ke adu penalti.

Sementara itu, Pelupessy menjalankan tugas berbeda di lini tengah. Gelandang berdarah Belanda tersebut menjadi penghubung sekaligus penjaga keseimbangan permainan Indonesia.

John Herdman memiliki tiga nama yang tak tersentuh pergantian sepanjang perjalanan Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.

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