FIFA Asean Cup 2026: Bangladesh Gantikan India? PSSI Belum Berani Pastikan, Ternyata

jpnn.com - Peta persaingan Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 mendadak berubah setelah India dikabarkan menarik diri dari turnamen dan digantikan Bangladesh. Namun, PSSI belum berani memastikan kabar tersebut.

Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan komposisi peserta masih bisa berubah. Untuk itu, federasi memilih menunggu kepastian resmi sebelum mengumumkan lawan yang akan dihadapi Indonesia.

"Ya, kami belum bisa memastikan karena dinamis dan nanti setelah ada update atau kepastian baru, PSSI akan menyampaikan kembali ke rekan-rekan media," ujar Yunus Nusi kepada awak media di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2026).

Kabar Bangladesh masuk menggantikan India muncul setelah India disebut memilih mundur untuk memprioritaskan pertandingan persahabatan melawan Brasil pada periode yang sama.

Bangladesh pun disebut-sebut bakal mengambil alih slot India di Grup A yang dihuni Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Federasi Sepak Bola Bangladesh bahkan sudah mengambil langkah konkret dengan memanggil 28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Dhaka sebagai persiapan menuju Indonesia.

Situasi tersebut semakin menguatkan kabar bahwa Bangladesh akan menjadi pengganti India. Namun, PSSI masih menunggu keputusan final dari pihak terkait.

Jika komposisi tersebut akhirnya disahkan, Indonesia akan menghadapi Malaysia, Singapura, dan Bangladesh di Grup A. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.