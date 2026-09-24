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FIFA ASEAN Cup 2026: Enam Pemain Ini Jadi Sorotan, Emil Audero Masuk Daftar

FIFA ASEAN Cup 2026: Enam Pemain Ini Jadi Sorotan, Emil Audero Masuk Daftar
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Trofi FIFA Asean Cup 2026. Foto: FIFA.

jpnn.com - FIFA ASEAN Cup 2026 segera bergulir. Sejumlah pemain dengan rekam jejak menarik pun siap mencuri perhatian sejak pertandingan pertama.

FIFA menyoroti enam nama yang patut mendapat sorotan sepanjang turnamen yang digelar di Hong Kong dan Indonesia tersebut.

Mereka datang dengan latar belakang berbeda. Ada yang tengah bersinar di kompetisi domestik, memiliki pengalaman di Eropa, hingga dikenal sebagai mesin gol bagi negaranya.

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Berikut enam pemain yang diprediksi mencuri perhatian di FIFA ASEAN Cup 2026:

1. Emil Audero - Indonesia

Sorotan publik Indonesia tertuju kepada Emil Audero. Kiper berusia 29 tahun itu datang dengan pengalaman bermain di level tinggi Eropa.

Setelah bergabung dengan Rayo Vallecano di La Liga, Audero langsung menunjukkan performa meyakinkan dalam tiga laga awalnya bersama klub Spanyol tersebut.

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Kehadirannya menjadi tambahan kekuatan bagi Indonesia. Setelah sempat absen dalam sejumlah pertandingan internasional, Audero kini berpeluang kembali menjadi pilihan utama di bawah mistar Garuda.

2. Hamza Choudhury - Bangladesh

Bangladesh memiliki sosok yang tidak asing dengan atmosfer kompetisi papan atas Inggris. Hamza Choudhury menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian di skuad The Tigers of Bengal.

FIFA mengungkapkan ada enam pemain yang paling disorot pada FIFA ASEAN Cup 2026. Salah satunya adalah kiper Timnas Indonesia Emil Audero.

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