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FIFA ASEAN Cup 2026: Filipina Tak Sabar Tunjukkan Kekuatan Terbaik Melawan Vietnam

FIFA ASEAN Cup 2026: Filipina Tak Sabar Tunjukkan Kekuatan Terbaik Melawan Vietnam
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Pelatih Timnas Filipina Carles Cuadrat dan Kiper Kevin Ray Mendoza dalam prematch pertandingan melawan Vietnam FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (25/9/2026). foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Timnas Filipina menunjukkan kepercayaan diri tinggi menjelang menghadapi Vietnam pada laga Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/9/2026) malam.

Pelatih Timnas Filipina Carles Cuadrat menyebut pertandingan melawan Vietnam menjadi ujian penting bagi skuadnya. Apalagi, turnamen tersebut menjadi kesempatan bagi Filipina untuk menurunkan skuad terbaiknya.

Cuadrat mengaku senang karena timnya akhirnya bisa kembali menyatukan sejumlah pemain terbaik yang sebelumnya tidak dapat bergabung dalam beberapa pertandingan.

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"Ya, kami sangat senang berada di sini dan bertanding dalam kompetisi yang penting. Ini adalah turnamen FIFA terbaik di kawasan ini, jadi ini adalah ujian yang sangat, sangat bagus bagi kami," kata Cuadrat dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Jumat (25/9/2026).

Menurutnya, persiapan Filipina berjalan positif. Pelatih asal Spanyol itu juga menilai kesempatan mengumpulkan pemain terbaik memberikan keuntungan tersendiri bagi timnya.

"Kami senang dengan persiapannya. Kami dapat menyatukan pemain-pemain terbaik karena kami tidak bisa melakukannya sejak Maret lalu pada pertandingan melawan Tajikistan," tuturnya.

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Setelah laga melawan Tajikistan, Filipina kemudian menjalani sejumlah pertandingan persahabatan dan tampil di Piala Asia.

Namun, Cuadrat menjelaskan bahwa timnya menghadapi kendala dalam memanggil beberapa pemain karena pertandingan tersebut tidak berlangsung pada FIFA Matchday.

Timnas Filipina menunjukkan kepercayaan diri tinggi menjelang hadapi Vietnam pada laga FIFA ASEAN Cup 2026 di SJH Bandung.

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