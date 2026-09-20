FIFA ASEAN Cup 2026 Jadi Momen Pembuktian Kekuatan Utuh Timnas Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Legenda Timnas Indonesia Ponaryo Astaman menilai ajang perdana FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi momentum krusial bagi skuad Garuda untuk membuktikan kekuatan mereka secara utuh dengan materi pemain terbaik di panggung regional.

"(FIFA ASEAN Cup 2026) ini yang kita tunggu-tunggu dari kemarin kan. Bagaimana tim ini tampil secara utuh di lapangan sebagai satu tim begitu," kata Ponaryo Astaman dalam acara Trophy Tour FIFA ASEAN Cup 2026 di Jakarta, Minggu.

Ponario yang membela Timnas Indonesia pada periode 2003-2013 menjelaskan bahwa penggemar timnas di Tanah Air sudah menunggu skuad Garuda tampil secara utuh setelah, tidak bisa melakukannya pada Piala AFF 2026.

Kali ini, ajang FIFA ASEAN Cup yang merupakan agenda resmi FIFA akan digelar untuk pertama kalinya di Jakarta dan Bandung, sehingga publik menantikan penampilan Indonesia dalam kekuatan terbaik karena bisa diperkuat oleh semua pemain, termasuk yang bermain di klub-klub Eropa.

"Semua memang menunggu-nunggu penampilan Tim Nasional Indonesia dengan kekuatan penuh. Dan sekarang kita bisa mendapatkan itu," katanya.

Ponaryo berharap Pelatih Timnas Indonesia John Herdman meramu tim sebaik mungkin sehingga harapan masyarakat Indonesia untuk bisa menjadi juara di turnamen besar tersebut itu bisa terwujud.

Lebih lanjut, ia menilai para pemain yang dipanggil untuk mengisi skuad Garuda, semuanya memiliki pengalaman dan kualitas.

Dengan banyaknya pemain yang bermain di liga-liga di luar Indonesia, kata dia, semakin menambah persaingan untuk bisa mendapatkan tempat di timnas.