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FIFA ASEAN Cup 2026 Jadi Tantangan Baru buat Vietnam, Sang Juara Pantang Jemawa

FIFA ASEAN Cup 2026 Jadi Tantangan Baru buat Vietnam, Sang Juara Pantang Jemawa
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Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang-sik (kanan) dalam prematch pertandingan melawan Filipina FIFA ASEAN Cup di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (25/9/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Vietnam ingin melupakan kesuksesannya sebagai juara back-to-back Piala AFF pada 2024 dan 2026.

Menatap pertandingan melawan Filipina di FIFA ASEAN Cup 2026, The Golden Star Warriors ingin membuka lembaran baru dan kembali berjuang sebagai pemenang. 

Vietnam yang tergabung di Grup B akan bertanding di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Sabtu (26/9) malam. 

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Kim Sang-sik, pelatih yang dua kali berturut-turut mempersembahkan trofi Piala AFF buat Vietnam, mengaku skuadnya siap menjelang laga perdana menghadapi Filipina. 

"Saya merasa terhormat dan gembira bisa berpartisipasi di FIFA ASEAN Cup ini. Tentu saja target dan tujuan kami adalah memenangkan setiap pertandingan. Selain itu, saya ingin menyajikan sepak bola yang menghibur bagi para penggemar," kata Kim Sang-sik dalam prematch di Si Jalak Harupat, Jumat (25/9). 

Juru taktik asal Korea Selatan itu menuturkan ASEAN Cup adalah tantangan baru untuk Vietnam.

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Dia tak mau jemawa sekalipun pernah memberikan dua kali gelar juara. 

Menurutnya, Filipina, Pakistan, dan Tailan, yang tergabung di Grup B, seluruhnya hebat dan punya ancaman serius.

Vietnam melupakan kesuksesan di Piala AFF dan fokus menghadapi Filipina pada laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026 di Si Jalak Harupat.

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