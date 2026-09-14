FIFA ASEAN Cup 2026: John Herdman Tak Mau Timnas Indonesia Cuma Jadi Tuan Rumah

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tak ingin status tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 berakhir tanpa prestasi. Dia membidik gelar juara.

Herdman menilai turnamen tersebut menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mencatat sejarah. Apalagi, FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan turnamen resmi FIFA pertama yang digelar di kawasan Asia Tenggara.

"Ini adalah kali pertama hal seperti ini terjadi. Ini akan menjadi kesempatan pertama kami untuk memenangkan trofi," kata Herdman kepada awak media di Jakarta, Senin (14/9/2026).

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Herdman memastikan dirinya telah berkomunikasi dengan para pemain dan jajaran staf kepelatihan mengenai target yang harus dicapai di turnamen tersebut.

Respons Skuad Garuda pun disebut sangat positif. Para pemain sudah tidak sabar menantikan pertandingan dan antusias menyambut kesempatan tersebut.

"Menurut saya, yang paling terasa ialah antusiasmenya. Mereka antusias menyambut kesempatan ini," ujar Herdman.

Pelatih asal Inggris tersebut juga memberikan apresiasi kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang dinilai berhasil meyakinkan FIFA untuk memberikan kepercayaan kepada Indonesia sebagai tuan rumah.

Kini, Herdman ingin membayar kepercayaan tersebut dengan prestasi. Dia bertekad menurunkan skuad terbaik Timnas Indonesia agar peluang merebut gelar semakin terbuka.