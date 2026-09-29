FIFA ASEAN Cup 2026: Justin Hubner Tegaskan Perjuangan Timnas Indonesia belum Berakhir

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Indonesia bermain melawan Timnas Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (289) malam.

Timnas Indonesia yang bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-36 harus puas berbagi poin dengan Malaysia setelah kedua tim bermain imbang 0-0.

Hasil tersebut membuat Indonesia tetap berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan empat poin, kalah selisih gol dari Malaysia di peringkat pertama.

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Dengan hanya sang pemuncak grup yang lolos ke final FIFA ASEAN Cup, Indonesia wajib mengalahkan Bangladesh pada laga terakhir yang digelar Kamis (1/10) jika ingin menjaga asa juara, sembari berharap hasil akhir pada laga lainnya antara Malaysia menghadapi Singapura berpihak kepada mereka.

Bek Timnas Indonesia Justin Hubner menyatakan bahwa perjuangan Skuad Garuda untuk menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 belum berakhir, meski gagal mengalahkan Malaysia di laga kedua Grup A. Dia menegaskan bahwa kini Timnas Indonesia akan fokus kepada laga melawan Bangladesh.

“Ya, tentu saja. Saya pikir semuanya belum berakhir. Jadi, kami fokus pada pertandingan berikutnya dan semoga kami bisa mengalahkan Bangladesh di laga selanjutnya," kata Justin Hubner saat ditemui di mixed zone SUGBK setelah pertandingan usai.

Soal jalannya laga, pemain Fortuna Sittard itu mengakui timnya bermain baik, tetapi semuanya berubah sejak Indonesia kehilangan Thom Haye yang terkena kartu merah.

Dia mengakui setelah itu laga berjalan sulit untuk Indonesia. Mereka kesulitan mencetak gol. Namun, di sisi lain dia memberikan kredit khusus untuk lini pertahanan tim yang mampu menahan serangan bertubi-tubi Malaysia.