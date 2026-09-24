FIFA ASEAN Cup 2026: Kevin Diks Berharap Dewi Fortuna Memihak Timnas Indonesia

jpnn.com - Kapten Timnas Indonesia Kevin Diks berharap Dewi Fortuna menyertai Skuad Garuda saat berlaga di FIFA ASEAN Cup 2026.

Pemain kelahiran 6 Oktober 1996 itu menilai faktor keberuntungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sepak bola.

Karena itu, pemain Borussia Monchengladbach tersebut menilai hasil pertandingan sebelumnya tidak bisa dijadikan patokan untuk duel berikutnya.

Timnas Indonesia sempat bermain imbang 1-1 dengan Singapura pada ASEAN Championship 2026.

Hasil tersebut membuat langkah skuad Garuda di turnamen yang sebelumnya bernama Piala AFF itu terhenti di fase grup.

"Dalam sepak bola memang terkadang hasil pertandingan ditentukan oleh hal-hal seperti itu. Namun, semuanya tetap menjadi bagian dari permainan. Kami harus berada dalam kondisi mental 1.000 persen," ujar Diks.

"Itulah yang saya harapkan dari seluruh pemain dan juga dari diri saya sendiri. Menurut saya, itulah cara terbaik untuk menghadapi pertandingan,” imbuhnya.

Kevin Diks akan menjalankan peran sebagai kapten Timnas Indonesia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggantikan Jay Idzes.