menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » FIFA ASEAN Cup 2026: Kevin Diks Berharap Dewi Fortuna Memihak Timnas Indonesia

FIFA ASEAN Cup 2026: Kevin Diks Berharap Dewi Fortuna Memihak Timnas Indonesia

FIFA ASEAN Cup 2026: Kevin Diks Berharap Dewi Fortuna Memihak Timnas Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kevin Diks saat ditemui di kawasan Stadion Madya, Jakarta, Senin (21/9). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Kapten Timnas Indonesia Kevin Diks berharap Dewi Fortuna menyertai Skuad Garuda saat berlaga di FIFA ASEAN Cup 2026.

Pemain kelahiran 6 Oktober 1996 itu menilai faktor keberuntungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sepak bola.

Karena itu, pemain Borussia Monchengladbach tersebut menilai hasil pertandingan sebelumnya tidak bisa dijadikan patokan untuk duel berikutnya.

Baca Juga:

Timnas Indonesia sempat bermain imbang 1-1 dengan Singapura pada ASEAN Championship 2026.

Hasil tersebut membuat langkah skuad Garuda di turnamen yang sebelumnya bernama Piala AFF itu terhenti  di fase grup.

"Dalam sepak bola memang terkadang hasil pertandingan ditentukan oleh hal-hal seperti itu. Namun, semuanya tetap menjadi bagian dari permainan. Kami harus berada dalam kondisi mental 1.000 persen," ujar Diks.

Baca Juga:

"Itulah yang saya harapkan dari seluruh pemain dan juga dari diri saya sendiri. Menurut saya, itulah cara terbaik untuk menghadapi pertandingan,” imbuhnya.

Kevin Diks akan menjalankan peran sebagai kapten Timnas Indonesia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggantikan Jay Idzes.

Kapten Timnas Indonesia Kevin Diks berharap Dewi Fortuna menaungi skuad Garuda saat berlaga pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI