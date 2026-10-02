menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » FIFA ASEAN Cup 2026 Makin Meriah, Ada Pengalaman Spesial untuk Para Penggemar

FIFA ASEAN Cup 2026 Makin Meriah, Ada Pengalaman Spesial untuk Para Penggemar

FIFA ASEAN Cup 2026 Makin Meriah, Ada Pengalaman Spesial untuk Para Penggemar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
FIFA ASEAN Cup 2026 semakin meriah. Ada berbagai pengalaman spesial yang disiapkan untuk membuat penggemar ikut merasakan euforia turnamen. Foto: Coca-Cola Indonesia.

jpnn.com - FIFA ASEAN Cup 2026 tidak hanya menyajikan persaingan di dalam lapangan.

Edisi perdana turnamen ini juga diramaikan berbagai aktivitas yang membuat atmosfer kompetisi terasa hingga ke luar stadion.

Indonesia sebagai tuan rumah menjadi pusat kegiatan tersebut.

Baca Juga:

Coca-Cola, salah satu sponsor utama, menyiapkan rangkaian program yang memungkinkan masyarakat ikut menikmati kemeriahan FIFA ASEAN Cup 2026 dengan cara berbeda.

Fan Zone hingga Nonton Bersama

Sejumlah fan zone hadir di berbagai lokasi dengan permainan interaktif, spot foto, serta hiburan bertema sepak bola.

Kegiatan tersebut menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin merasakan suasana pertandingan tanpa harus berada di tribun stadion.

Baca Juga:

Coca-Cola juga mendukung agenda nonton bersama di sejumlah kota. Kegiatan ini menjadi ruang bagi keluarga, teman, dan komunitas untuk berkumpul menyaksikan laga sekaligus merayakan jalannya pertandingan.

Sementara itu, aktivitas digital melibatkan kreator dari berbagai negara ASEAN. Konten yang dihadirkan mencakup tradisi sebelum laga, reaksi penonton, hingga momen perayaan setelah pertandingan.

FIFA ASEAN Cup 2026 semakin meriah. Ada berbagai pengalaman spesial yang disiapkan untuk membuat penggemar ikut merasakan euforia turnamen.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI