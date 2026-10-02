FIFA ASEAN Cup 2026 Makin Meriah, Ada Pengalaman Spesial untuk Para Penggemar
jpnn.com - FIFA ASEAN Cup 2026 tidak hanya menyajikan persaingan di dalam lapangan.
Edisi perdana turnamen ini juga diramaikan berbagai aktivitas yang membuat atmosfer kompetisi terasa hingga ke luar stadion.
Indonesia sebagai tuan rumah menjadi pusat kegiatan tersebut.
Coca-Cola, salah satu sponsor utama, menyiapkan rangkaian program yang memungkinkan masyarakat ikut menikmati kemeriahan FIFA ASEAN Cup 2026 dengan cara berbeda.
Fan Zone hingga Nonton Bersama
Sejumlah fan zone hadir di berbagai lokasi dengan permainan interaktif, spot foto, serta hiburan bertema sepak bola.
Kegiatan tersebut menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin merasakan suasana pertandingan tanpa harus berada di tribun stadion.
Coca-Cola juga mendukung agenda nonton bersama di sejumlah kota. Kegiatan ini menjadi ruang bagi keluarga, teman, dan komunitas untuk berkumpul menyaksikan laga sekaligus merayakan jalannya pertandingan.
Sementara itu, aktivitas digital melibatkan kreator dari berbagai negara ASEAN. Konten yang dihadirkan mencakup tradisi sebelum laga, reaksi penonton, hingga momen perayaan setelah pertandingan.
FIFA ASEAN Cup 2026 semakin meriah. Ada berbagai pengalaman spesial yang disiapkan untuk membuat penggemar ikut merasakan euforia turnamen.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sempat Mejan, Mitchell Baker Rebut Takhta Top Skor Sementara FIFA ASEAN Cup 2026
- Harga Tiket Final FIFA ASEAN Cup 2026 Indonesia Vs Tailan Paling Murah Rp250 Ribu
- Timnas Indonesia Sudah Sampai Final, Ada Mimpi 35 Tahun yang Menanti
- Malaysia Hancurkan Singapura, Gavin Lee Sampai Merasa Malu
- Calvin Verdonk Cerita Soal Perubahan Posisi, Kini Lebih Bebas Menyerang
- Justin Hubner Bongkar Drama Gila Injury Time