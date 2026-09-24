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FIFA ASEAN Cup 2026: Malaysia Incar Sejarah!

FIFA ASEAN Cup 2026: Malaysia Incar Sejarah!
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Coach Tan Cheng Hoe memberi petuah kepada timnya. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Malaysia tidak datang ke FIFA ASEAN Cup 2026 sekadar untuk meramaikan persaingan.

Harimau Malaya membidik target besar pada edisi perdana turnamen tersebut.

Pelatih Malaysia Tan Cheng Hoe mengakui perjalanan timnya dalam 12 bulan terakhir tidak berjalan mulus. Kegagalan di Kualifikasi Piala Dunia dan persoalan kelayakan pemain yang berujung pada pengurangan poin membuat Malaysia harus menerima kenyataan pahit gagal tampil di putaran final Piala Asia.

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Namun, situasi tersebut perlahan mulai berubah. Malaysia kini membawa energi baru dengan mengandalkan sejumlah pemain muda yang sedang berkembang.

Pada bulan lalu, timnas Malaysia menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Malaysia mampu meraih tiga kemenangan dari empat pertandingan fase grup Hyundai Cup sebelum langkah mereka terhenti di semifinal setelah dikalahkan Vietnam.

Performa tersebut menjadi modal penting sebelum mereka memasuki panggung FIFA ASEAN Cup 2026.

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Malaysia berada di Grup A Divisi 1 bersama Bangladesh, Indonesia, dan Singapura.

Pertandingan melawan Indonesia sekaligus menjadi salah satu laga yang paling dinanti karena kedua negara memiliki rivalitas tinggi.

Timnas Malaysia memasang target di FIFA ASEAN Cup 2026. Harimau Malaya ingin menjadi juara pada turnamen edisi perdana tersebut.

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