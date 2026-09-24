FIFA ASEAN Cup 2026: Malaysia Incar Sejarah!
jpnn.com - JAKARTA - Timnas Malaysia tidak datang ke FIFA ASEAN Cup 2026 sekadar untuk meramaikan persaingan.
Harimau Malaya membidik target besar pada edisi perdana turnamen tersebut.
Pelatih Malaysia Tan Cheng Hoe mengakui perjalanan timnya dalam 12 bulan terakhir tidak berjalan mulus. Kegagalan di Kualifikasi Piala Dunia dan persoalan kelayakan pemain yang berujung pada pengurangan poin membuat Malaysia harus menerima kenyataan pahit gagal tampil di putaran final Piala Asia.
Namun, situasi tersebut perlahan mulai berubah. Malaysia kini membawa energi baru dengan mengandalkan sejumlah pemain muda yang sedang berkembang.
Pada bulan lalu, timnas Malaysia menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Malaysia mampu meraih tiga kemenangan dari empat pertandingan fase grup Hyundai Cup sebelum langkah mereka terhenti di semifinal setelah dikalahkan Vietnam.
Performa tersebut menjadi modal penting sebelum mereka memasuki panggung FIFA ASEAN Cup 2026.
Malaysia berada di Grup A Divisi 1 bersama Bangladesh, Indonesia, dan Singapura.
Pertandingan melawan Indonesia sekaligus menjadi salah satu laga yang paling dinanti karena kedua negara memiliki rivalitas tinggi.
Timnas Malaysia memasang target di FIFA ASEAN Cup 2026. Harimau Malaya ingin menjadi juara pada turnamen edisi perdana tersebut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- FIFA ASEAN Cup 2026 Jadi Tantangan Baru buat Vietnam, Sang Juara Pantang Jemawa
- FIFA ASEAN Cup 2026: Filipina Tak Sabar Tunjukkan Kekuatan Terbaik Melawan Vietnam
- Timnas Indonesia vs Singapura: Ole Romeny Punya Jejak Menarik di GBK
- Kevin Mendoza Kembali ke Bandung, Berharap Bobotoh Dukung Timnas Filipina
- Sinyal dari John Herdman, Luke Vickery Berpeluang Debut Lawan Singapura
- Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Singapura: Ada Eksperimen John Herdman?