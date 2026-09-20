FIFA ASEAN Cup 2026: Marten Paes Berharap Dukungan Suporter

jpnn.com, JAKARTA - Penjaga gawang Marten Paes berharap pendukung bisa memberikan dukungan langsung untuk Timnas Indonesia saat berlaga pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026.

Pemain kelahiran 14 Mei 1998 itu menilai bahwa turnamen buatan FIFA yang kali pertama digelar itu sangat penting untuk bisa diraih oleh skuad Garuda.

Terlebih para penggemar masih penasaran terhadap penampilan Timnas Indonesia saat berlaga di turnamen antarnegara ASEAN dengan hanya enam kali menjadi runner up.

Tercatat prestasi terbaik Timnas Indonesia turnamen Asia Tenggara dengan tajuk Piala AFF tersebut sebagai finalis pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020.

“Kepada para fan Timnas Indonesia, mari sama-sama menciptakan atmosfer bersama,” ungkap pemain asal Ajax Amsterdam itu.

“Kami pemain akan termotivasi untuk menunjukkan level terbaik dan berharap bisa merayakan trofi bersama-sama.”

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Marten Paes bakal menjadi andalan skuad asuhan John Herdman di bawah mistar gawang Timnas Indonesia selain Nadeo Argawinata (Persija Jakarta) dan Emil Audero (Rayo Vallecano).

Keduanya juga tengah tampil apik saat membela timnya masing-masing.?Menarik ditunggu kiprah Timnas Indonesia pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026 mendatang.