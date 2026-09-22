FIFA ASEAN Cup 2026: Pelatih Malaysia Bicara soal Timnas Indonesia, Ternyata Begini

jpnn.com - Timnas Indonesia mendapat perhatian khusus dari pelatih Malaysia Tan Cheng Hoe menjelang bergulirnya FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan di Grup A. Selain berstatus sebagai tuan rumah divisi pertama, Skuad Garuda juga memiliki sejumlah pemain yang berkarier di kompetisi Eropa.

Kondisi tersebut membuat Tan Cheng Hoe menempatkan Indonesia sebagai tim yang harus mendapat perhatian lebih.

Timnas Indonesia Jadi Perhatian

Namun, pelatih Timnas Malaysia itu menilai perjalanan Harimau Malaya tidak akan mudah karena dua lawan lainnya juga memiliki karakter berbeda.

Malaysia akan bersaing dengan Indonesia, Singapura, dan Bangladesh di Grup A. Tan melihat Indonesia memiliki sejumlah modal untuk tampil kuat sepanjang turnamen.

"Indonesia tentu menjadi tim yang paling diunggulkan di grup ini. Mereka sudah melakukan persiapan sejak tahun lalu dan memiliki keuntungan karena para pemainnya sudah cukup lama bermain bersama," ucapnya.

Tan juga mengingatkan anak asuhnya mengenai Singapura. Pertemuan kedua negara selalu memiliki tensi tersendiri karena rivalitas yang sudah berlangsung lama.

Sementara itu, Bangladesh juga tidak bisa dianggap sebagai lawan mudah. Kehadiran Thomas Dooley di kursi pelatih menjadi salah satu faktor yang membuat Tan tetap memberikan perhatian kepada tim tersebut.