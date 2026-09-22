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FIFA ASEAN Cup 2026: Pemain Isenmulang Dipanggil Filipina

FIFA ASEAN Cup 2026: Pemain Isenmulang Dipanggil Filipina
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Trofi FIFA ASEAN Cup 2026 Division 1 dan Division 2. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - Nama Kenji Nishioka bakal menghiasi panggung internasional. Pemain Isenmulang Kalteng FC tersebut mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Filipina di FIFA ASEAN Cup 2026.

Kesempatan ini langsung disambut antusias oleh Kenji. Dia mengaku senang bisa kembali mendapatkan kepercayaan untuk membela negaranya dalam ajang yang akan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026.

Meski demikian, Kenji tidak ingin melupakan tugasnya bersama Isenmulang. Dia berharap jeda kompetisi selama agenda internasional bisa menjadi momentum bagi tim untuk melakukan persiapan lebih matang.

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"Saya sangat senang dengan pemanggilan ini. Untuk Isenmulang FC, kami menghadapi masa jeda FIFA Matchday dan jeda ini sangat penting agar kami bisa tampil lebih agresif di pertandingan berikutnya," kata Kenji.

Kenji menyadari Isenmulang membutuhkan hasil positif ketika kompetisi kembali berjalan. Oleh karena itu, dia memasang target tinggi bersama klubnya setelah menyelesaikan tugas internasional bersama Filipina.

"Kita sangat membutuhkan pertandingan selanjutnya, kita butuh kemenangan dan poin. Ya, kami akan kembali dengan lebih kuat," ujarnya.

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Bagi Isenmulang Kalteng FC, pemanggilan Kenji menjadi kebanggaan tersendiri.

Klub memberikan dukungan penuh kepada pemain andalannya tersebut agar mampu menunjukkan performa terbaik bersama Filipina.

Pemain Isenmulang Kalteng FC mendapatkan panggilan Timnas Filipina di FIFA ASEAN Cup 2026.

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