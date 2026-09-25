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FIFA ASEAN Cup 2026: Rekor Timnas Indonesia vs Singapura Menyimpan Fakta Menarik

FIFA ASEAN Cup 2026: Rekor Timnas Indonesia vs Singapura Menyimpan Fakta Menarik
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Duel Singapura (jersei merah) vs Timnas Indonesia (jersei putih) pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026. Foto: Aseautdfc.

jpnn.com - Timnas Indonesia mengawali perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan menghadapi Singapura.

Kedua negara sudah berkali-kali bertemu, bahkan persaingannya telah berlangsung sejak era 1970-an.

Kini, sejarah panjang itu kembali berlanjut. Timnas Indonesia dijadwalkan meladeni Singapura pada laga pembuka Grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/9/2026) pukul 20.00 WIB.

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Melihat keseluruhan pertemuan, Indonesia memang memiliki catatan kemenangan lebih banyak.

Dari 60 duel, Indonesia mengalahkan Singapura sebanyak 30 kali. Sebaliknya, The Lions mencatat 19 kemenangan, sedangkan 11 pertandingan berakhir tanpa pemenang.

Rekor tersebut memperlihatkan panjangnya rivalitas kedua tim yang kini kembali dipertemukan dalam turnamen baru.

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SUGBK ternyata menyimpan catatan tersendiri dalam sejarah duel Indonesia dan Singapura.

Kedua tim pertama kali bertemu di stadion tersebut pada Jakarta Trophy, 21 Juni 1978. Saat itu, laga berakhir 2-2.

FIFA ASEAN Cup 2026: Timnas Indonesia vs Singapura Punya Sejarah Panjang, Ada Fakta yang Menarik Disimak.

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