FIFA ASEAN Cup 2026: Setelah Tekuk Filipina, Vietnam Mewaspadai Kekuatan Thailand
jpnn.com - BANDUNG - Tim Nasional Vietnam mengawali langkah di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan hasil positif.
Tim berjuluk The Golden Star Warrios itu mengalahkan Filipina dengan skor tipis 1-0 berkat gol Nguyen Dinh Bach pada menit ke-25.
Pelatih Vietnam Kim Sang-sik mengatakan bahwa Filipina tim kuat yang sulit dikalahkan.
Dia menyebut timnya sedikit beruntung karena bisa mencetak gol dan mengamankan kemenangan.
“Ini merupakan laga pertama dan saya rasa ini adalah pertandingan yang cukup sulit bagi kedua tim,” kata Kim Sang-sik dalam konferensi pers pascapertandingan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/9).
Pascakemenangan ini, Vietnam langsung mengalihkan fokus ke laga kedua melawan Thailand.
Adapun Thailand tampil perkasa di laga perdana dengan melibas Pakistan 4-0.
Melihat hasil impresif calon lawan timnya, juru taktik asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa anak asuhnya wajib mewaspadai lini serang Thailand yang tajam.
FIFA ASEAN Cup 2026, setelah sukses menekuk Filipina, Vietnam mewaspadai kekuatan Thailand.
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