FIFA ASEAN Cup 2026: Timnas Indonesia Dapat Sinyal Bahaya dari Malaysia

jpnn.com - John Herdman punya pekerjaan penting sebelum Timnas Indonesia menghadapi Malaysia pada laga kedua FIFA ASEAN Cup 2026.

Pelatih asal Inggris itu perlu menemukan cara untuk mematikan sejumlah pemain yang bisa menjadi sumber masalah bagi lini belakang Garuda.

Arif Aiman dan Bergson da Silva menjadi pemain yang cukup penting bagi Harimau Malaya.

Mereka bisa menghadirkan ancaman melalui kecepatan, kekuatan fisik, hingga kemampuan mencari ruang.

Ancaman Malaysia

Arif Aiman menjadi tampil tajam saat Malaysia mengalahkan Bangladesh tiga gol tanpa balas. Pemain Johor Darul Takzim itu mencetak dua gol.

Kemudian, Bergson melengkapi kemenangan Malaysia dengan satu gol.

Kondisi itu menjadi perhatian tersendiri bagi Indonesia. Aiman dapat membuka serangan dari sisi lapangan, sedangkan Bergson memiliki modal fisik untuk menjadi tumpuan di area depan.

Duel Panas Indonesia vs Malaysia

Indonesia dan Malaysia akan berhadapan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (28/9/2026) pukul 19.30 WIB.