FIFA ASEAN Cup 2026: Timnas Indonesia Punya Jalan Baru untuk Akhiri Puasa Gelar

jpnn.com - Timnas Indonesia mendapat kesempatan baru untuk mengejar trofi melalui ajang FIFA ASEAN Cup 2026.

Turnamen yang berlangsung mulai 24 September-5 Oktober tersebut menghadirkan format berbeda dengan kompetisi regional yang selama ini diikuti Indonesia.

Sebanyak 14 negara ambil bagian, terdiri dari 11 anggota ASEAN dan tiga negara undangan.

Peluang Indonesia Terbuka Lebar

Indonesia tergabung di Grup A Divisi 1 bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sementara itu, Grup B dihuni Thailand, Pakistan, Vietnam, dan Filipina.

Seluruh pertandingan Divisi 1 akan berlangsung di Indonesia dengan SUGBK dan Stadion Si Jalak Harupat sebagai venue.

Format kompetisi membuat perjalanan menuju gelar relatif singkat. Setelah fase grup dengan sistem single round-robin, dua juara grup langsung bertemu di partai final.

Menanti Trofi Setelah 35 Tahun

Status tuan rumah membuat Indonesia memiliki target besar. Timnas Indonesia terakhir kali menjadi juara pada SEA Games 1991, yang saat itu menggunakan tim senior.

Indonesia memang sempat meraih emas SEA Games 2023 di Kamboja. Namun, turnamen tersebut menggunakan format U-23 sehingga berbeda dengan pencapaian tim senior.